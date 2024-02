Taylor Swift: pronta para fazer história em um Grammy eclético

As mulheres predominam nas categorias principais, como Álbum do Ano e Gravação do Ano, onde apenas um homem concorre, o prodígio do jazz Jon Batiste.

O nome Taylor Swift está na boca de todos, enquanto celebridades do mundo da música chegam a Los Angeles para a cerimônia do Grammy, neste domingo (4). No entanto, qualquer um dos astros indicados pode se tornar o destaque da noite.

Caso Taylor ganhe, esse seria seu quarto prêmio de Álbum do Ano, ou seja, ela se tornaria a primeira artista a conseguir esse feito e superaria lendas como Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, todos com três prêmios. Seria a cereja do bolo para a artista, de 34 anos, que já domina a indústria da música mundial.

O Grammy também terá uma alta dose do mundo "Barbie", o sucesso dos cinemas, que obteve 11 indicações por participações destacadas, desde Eilish, Dua Lipa, a rapper Nicki Minaj e o indicado ao Oscar Ryan Gosling.

A rapper americana Ice Spice concorre por seu trabalho em Barbie e também na categoria de Artista Revelação, após um ano em que conquistou a internet.

O CEO da The Recording Academy, organização por trás do Grammy, conversou com a AFP durante a pré-gala do fim de semana e expressou otimismo sobre como as mulheres indicadas se destacam não como casos isolados, mas como parte de uma mudança institucional mais ampla.

Por muito tempo, os organizadores do Grammy foram acusados de ser muito masculinos e predominantemente brancos. Mas Mason Jr. afirmou que, nos últimos cinco anos, o comitê de membros votantes incorporou 2.500 novas mulheres e, agora, 40% deles não são brancos.