Real e Atlético empatam em clássico pelo Campeonato Espanhol

Na parte de cima da tabela, o Real Madrid tem 58 pontos, contra 56 do Girona, 50 do Barcelona (3º) e 48 do Atlético.

O resultado mantém o Atlético na quarta colocação e o Real perde a chance de ampliar a vantagem sobre o Girona (2º), que no sábado empatou sem gols com a Real Sociedad (6ª) e na semana que vem será o próximo adversário do time merengue.

Um gol de cabeça de Marcos Llorente nos acréscimos selou o empate entre Real Madrid e Atlético de Madrid em 1 a 1 neste domingo (4), no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Brahim Díaz, que entrou como titular após Vinícius Júnior sentir dores no aquecimento, abriu o placar em uma jogada com vários passes dentro da área (20').

Mas no último suspiro, em lance que começou com Memphis Depay, Llorente se antecipou a Nacho e empatou para o time 'colchonero' (90'+3).

"Pelo cenário do jogo, saímos com um ponto muito valioso. Estamos felizes pelo trabalho da equipe, agora temos jogos importantes", disse o autor do gol do Atlético, formado nas categorias de base do Real Madrid

Nos outros jogos do dia, Betis (8º) e Getafe (10º) empataram em 1 a 1, com gols de pênalti de Isco (35') e Mason Greenwood (8). Já Villarreal (14º) e Cádiz (18º) ficaram no 0 a 0 e o Celta (16º) surpreendeu batendo o Osasuna (12º) fora de casa por 3 a 0.

