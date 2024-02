Paris faz referendo sobre veículos SUV

O referendo visa aos SUVs, acrônimo em inglês para "Veículo Utilitário Esportivo", que combinam características de um carro de passeio com as de um 4x4.

Os parisienses decidem neste domingo (4), por meio de um referendo, se devem triplicar as tarifas de estacionamento dos veículos utilitários esportivos, conhecidos como SUVs, acusados de serem altamente poluentes.

"Por razões ecológicas", Caroline, uma professora de 51 anos, diz que votará a favor de triplicar as tarifas. "Francamente, não há necessidade de um SUV em Paris", critica.

"Ocupa muito espaço, polui e dificulta a circulação de bicicletas", observa Jerome, de 59 anos, com um capacete de bicicleta na mão.

De acordo com a prefeitura, a nova tarifa não afetará "os residentes parisienses e profissionais estacionados em sua zona de estacionamento autorizada, taxistas em estações específicas, artesãos, profissionais da saúde", ou pessoas com deficiência.

Se o "sim" ganhar, o visitante, cujo veículo a combustão ou elétrico híbrido plug-in ultrapassar 1,6 toneladas - duas toneladas, no caso de um veículo elétrico -, terá de pagar 18 euros por hora para estacionar nos distritos centrais de Paris, e 12 euros, para os distritos exteriores.

A prefeita Anne Hidalgo, do Partido Socialista, quer que a votação sirva para combater a poluição e melhorar a segurança das vias públicas, pois, segundo a prefeitura, acidentes relacionados a um SUV são duas vezes mais mortais para os pedestres do que com um carro comum.

A ONG WWF considera os SUVs uma "aberração" para o aquecimento global, porque são "200 quilos mais pesados, 25 cm mais longos, 10 cm mais largos" que os outros carros.