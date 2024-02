Número de palestinos mortos por conflito entre Israel e Hamas chega a 27.365

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que 127 palestinos morreram nas últimas 24 horas em virtude dos ataques israelenses na região. O número total de mortos subiu para 27.365, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, segundo o ministério, que não distingue civis e combatentes.

Neste domingo, militares de Israel disseram que invadiram o quartel-general da brigada do Hamas em Khan Younis, no sul, e encontraram o que chamaram de materiais de treinamento para o ataque de 7 de outubro.

No centro de Gaza, ataques aéreos israelenses atingiram duas casas e uma mesquita em Deir al-Balah e mataram 29 pessoas e feriram pelo menos outras 60, incluindo crianças, de acordo com a reportagem da Associated Press.