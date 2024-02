Napoli vence Verona com gol decisivo de Kvaratskhelia

Na segunda etapa, o time diminuiu o ritmo e o Verona acabou abrindo o placar com Diego Coppola (72').

Dirigido pelo técnico Walter Mazzarri, o Napoli dominou o primeiro tempo, mas parou no goleiro Lorenzo Montipo.

O Napoli, atual campeão italiano, se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões ao bater o Hellas Verona por 2 a 1 neste domingo (4), pela 23ª rodada da Serie A, com um gol de Khvicha Kvaratskhelia a três minutos do fim.

Mais cedo, a Salernitana encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas, mas com um empate em 0 a 0 com o Torino.

Já o Verona permanece na zona de rebaixamento, em 18º com apenas 18 pontos.

Graças a esta segunda vitória consecutiva no estádio Diego Maradona, o Napoli fica a um ponto da quarta colocação, a última que dá vaga na próxima Champions.

Contratado há dois dias, o veterano alemão, que não jogava desde junho de 2023, ficou em campo por 60 minutos.

Apesar de fazer seu primeiro jogo sem sofrer gols desde o dia 30 de dezembro, a Salernitana está em situação mais do que complicada: é a lanterna com cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

jr/pm/mcd/cb