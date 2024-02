Morre ex-jogador sueco Kurt Hamrin, último sobrevivente da final da Copa de 1958

O ex-jogador da seleção da Suécia Kurt Hamrin, último sobrevivente da final da Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil, faleceu aos 89 anos na Itália, anunciou neste domingo (4) a Fiorentina, um dos clubes que defendeu.

"O presidente [Rocco] Commisso e sua família, a diretoria do clube e toda a Fiorentina se unem à dor da família e do mundo do futebol pelo falecimento de Kurt Hamrin, lenda do futebol e da Fiorentina", escreveu o clube de Florença em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O futebol sueco perdeu um de seus grandes jogadores", lamentou a Federação Sueca de Futebol (SvFF) em sua página na internet.