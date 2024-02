Míssil de bomba atômica da Guerra Fria é encontrado desativado em garagem nos EUA

Um míssil antigo e inerte, do tipo usado para transportar uma ogiva nuclear, foi encontrado na garagem da casa de um morador já falecido do estado de Washington, nos EUA, segundo a polícia.

A polícia de Bellevue respondeu na quinta-feira, 1º., a uma denúncia de que haveria um míssil de nível militar na garagem de uma casa na cidade, do outro lado do Lago Washington, em Seattle. A polícia disse que um museu da Força Aérea em Dayton, Ohio, ligou na noite de quarta-feira, 31, para relatar uma oferta de doação do item, que um vizinho disse ter sido comprado em uma venda de imóveis.

Membros do esquadrão antibombas inspecionaram o objeto enferrujado e descobriram que se tratava de um Douglas AIR-2 Genie (antiga designação MB-1), um míssil ar-ar não guiado projetado para transportar uma ogiva nuclear. Não havia nenhuma ogiva acoplada e nenhum combustível para o míssil - "o que basicamente significa que o objeto era um artefato não explosivo".