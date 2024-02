Leipzig vence Union Berlin e se aproxima da zona da Champions

Com o resultado, o Leipzig chega a 36 pontos, um atrás do Borussia Dortmund (4º), que fecha a zona da Champions e na sexta-feira empatou sem gols com o Heidenheim.

Depois de três derrotas nos três primeiros jogos de 2024, o RB Leipzig (5º) venceu a primeira no ano ao bater o Union Berlin (15º) por 2 a 0 neste domingo (4), pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Principal contratação do Leipzig para a temporada, Openda já soma 14 gols em 20 jogos na Bundesliga e é o terceiro na artilharia do campeonato, atrás de Harry Kane (24 gols), do Bayern de Munique, e de Serhou Guirassy (17 gols), do Stuttgart.

No outro jogo deste domingo, Wolfsburg (11º) e Hoffenheim (8º) empataram em 2 a 2.

No próximo fim de semana, a luta pelo título vai pegar fogo com o confronto direto entre o líder Bayer Leverkusen, invicto na temporada, e o vice-líder Bayern de Munique, com as equipes separadas por dois pontos.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação: