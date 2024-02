Inter vence Juventus e dá grande passo rumo ao 'Scudetto'

Os 'nerazzurri' venceram graças a um gol contra do zagueiro Federico Gatti (37'), que rendeu à 'Vecchia Signora' sua segunda derrota no campeonato.

Com a vitória, a Inter abre quatro pontos de vantagem sobre a Juve na tabela e dá um grande passo rumo ao 'Scudetto'.

A Inter de Milão (1ª) venceu a Juventus (2ª) por 1 a 0 neste domingo (4), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, em San Siro.

Na segunda etapa, o time diminuiu o ritmo e o Verona acabou abrindo o placar com Diego Coppola (72').

Dirigido pelo técnico Walter Mazzarri, o Napoli dominou o primeiro tempo, mas parou no goleiro Lorenzo Montipo.

Mais cedo, o Napoli, atual campeão italiano, bateu o Hellas Verona por 2 a 1, com um gol de Khvicha Kvaratskhelia a três minutos do fim.

A Inter tem um jogo a menos e sua vantagem pode aumentar para sete pontos se vencer a Atalanta no final de fevereiro.

Graças a esta segunda vitória consecutiva no estádio Diego Maradona, o Napoli fica a quatro pontos da Atalanta (4ª), que fecha zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Mais cedo, a Salernitana encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas, mas com um empate em 0 a 0 com o Torino.

Apesar de fazer seu primeiro jogo sem sofrer gols desde o dia 30 de dezembro, a Salernitana está em situação mais do que complicada: é a lanterna com cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Fiorentina 3 - 2

- Sábado:

Udinese - Monza 0 - 0

Empoli - Genoa 0 - 0

Frosinone - Milan 2 - 3

Bologna - Sassuolo 4 - 2

- Domingo:

Torino - Salernitana 0 - 0

Napoli - Hellas Verona 2 - 1

Atalanta - Lazio 3 - 1

Inter - Juventus 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 57 22 18 3 1 51 10 41

2. Juventus 53 23 16 5 2 36 14 22

3. Milan 49 23 15 4 4 46 27 19

4. Atalanta 39 22 12 3 7 40 22 18

5. Bologna 36 22 9 9 4 29 22 7

6. Roma 35 22 10 5 7 36 26 10

7. Napoli 35 22 10 5 7 32 26 6

8. Fiorentina 34 22 10 4 8 31 25 6

9. Lazio 34 22 10 4 8 25 23 2

10. Torino 32 22 8 8 6 20 19 1

11. Genoa 29 23 7 8 8 24 26 -2

12. Monza 29 23 7 8 8 21 28 -7

13. Lecce 24 23 5 9 9 24 33 -9

14. Frosinone 23 23 6 5 12 31 44 -13

15. Sassuolo 19 22 5 4 13 28 41 -13

16. Udinese 19 23 2 13 8 23 37 -14

17. Cagliari 18 22 4 6 12 21 38 -17

18. Hellas Verona 18 23 4 6 13 21 32 -11

19. Empoli 18 23 4 6 13 15 36 -21

20. Salernitana 13 23 2 7 14 19 44 -25

jr/pm/mcd/cb