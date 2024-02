Huthis do Iêmen prometem represálias por bombardeios de EUA e Reino Unido

Os rebeldes huthis prometeram neste domingo (4) que adotarão represálias aos bombardeios americanos e britânicos contra dezenas de alvos no Iêmen, realizados após ataques desses insurgentes pró-Irã contra navios no Mar Vermelho.

Os bombardeamentos seguem-se a uma série de ataques dos EUA na Síria e no Iraque contra grupos pró-Irão, em resposta a um ataque a uma base militar dos EUA na Jordânia, em 28 de Janeiro, que deixou três soldados mortos.

Esta é a terceira operação conjunta EUA-Reino Unido contra os huthis no Iêmen. As forças americanas também bombardearam, por sua conta, alvos rebeldes no país, em guerra desde 2014.