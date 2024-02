Gigante chinês da Internet Tencent demite mais de 120 funcionários por fraude

O gigante chinês de Internet Tencent anunciou que demitiu mais de 120 funcionários no ano passado, por violarem normas antifraude, sobretudo, por corrupção e desvio de fundos.

A Tencent, gigante mundial dos videogames, é um pilar do setor de tecnologia na China com seu aplicativo WeChat (mensagens, pagamento on-line, rede social), que está presente em quase todos os telefones do país.

O fundador da Tencent, Pony Ma, que considerou em 2022 que o nível de corrupção em sua empresa era "chocante", prometeu medidas para resolver o problema, segundo declarações publicadas pela imprensa estatal à época.