Funeral de Vittorio Emanuele de Savoia será em Turim

O funeral de Vittorio Emanuele de Savoia, filho do último rei da Itália, falecido no sábado (3), aos 86 anos, será em 10 de fevereiro, na Basílica de Superga, perto de Turim, no norte da Itália, informou o canal de televisão religioso Tv2000.

"O funeral de Vittorio Emanuele será no sábado [10 de fevereiro] às 15h [11h em Brasília] e ele será sepultado na colina de Turim, na basílica que os Savoia dedicaram à Virgem das Graças", informou na rede social X a emissora, propriedade da conferência episcopal italiana.

A maioria dos membros da família Savoia está sepultada nesta basílica.