Explosão de casos de dengue no Brasil antecedem campanha de vacinação

Prestes a começar uma campanha de vacinação contra a dengue, o Brasil enfrenta desde o início do ano uma explosão de casos, registrando quatro vezes mais infecções do que o mesmo período em 2023, devido principalmente à onda de calor extremo.

Os últimos números, disponibilizados no sábado (3) na base de dados do Ministério da Saúde, indicam que as primeiras quatro semanas de 2024 registraram 262.247 suspeitas de dengue, em comparação com 65.366 no mesmo período do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Essas altas temperaturas recordes do ano passado", devido ao fenômeno El Niño, são vistas "como um fator novo" e "determinante" para explicar esse aumento de casos, afirmou o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Fábio Baccheretti, à AFP.