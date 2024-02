El Salvador vai às urnas e mede popularidade esmagadora de Bukele

Com uma esmagadora popularidade de 90% e sem adversários de peso, é possível até que aniquile a oposição no novo Congresso de 60 cadeiras - que já controla confortavelmente.

Os salvadorenhos vão às urnas neste domingo (4), em uma eleição que deve conceder, além da reeleição, mais poder para o presidente Nayib Bukele, prestigiado por deter as impiedosas gangues com uma "guerra" implacável que suspendeu as liberdades civis.

Pela primeira vez sob estado de exceção, desde o fim da guerra civil em 1992, uma votação reuniu cerca de 6,2 milhões de salvadorenhos, entre eles 740.000 no exterior, convocados a votarem no período de dez horas que se encerrará às 17h locais (20h no horário de Brasília).

Aliviados com o retorno da tranquilidade em seus bairros, antes dominados pelas violentas gangues Mara Salvatrucha e Barrio 18, os salvadorenhos aplaudem a política de "mão de ferro" de Bukele, mesmo que isso custe algumas liberdades.

Após um sangrento fim de semana com um saldo de 87 mortos, Bukele impôs, em março de 2022, um estado de exceção que resultou em quase 76.000 prisões, e reduziu os assassinatos - oficialmente 2,4 por cada 100.000 habitantes em 2023 - a mínimos históricos no que antes era o país com o maior índice de violência criminal do mundo.

No entanto, organizações como a Anistia Internacional (AI) e a Human Rights Watch (HRW) denunciam detenções arbitrárias, torturas e mortes na prisão.

Cerca de 7.000 pessoas inocentes foram libertadas, mas muitos detidos ficaram impossibilitados de se comunicar com seus familiares.

Seu poder é imenso. Bukele, de ascendência palestina, zomba dos críticos que o chamam de "ditador". Além do Parlamento, controla a Justiça, a Procuradoria e o restante do aparato estatal.