Copa de 2026 terá abertura no México e final nos EUA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou o calendário do torneio em um programa de televisão transmitido no site da entidade neste domingo (4).

A Copa do Mundo de 2026 será inaugurada no estádio Azteca da Cidade do México e terminará com a final no MetLife Stadium de East Rutherford (Nova Jersey), nos arredores de Nova York.

A cerimônia de abertura, com participação da seleção do México, será no dia 11 de junho no estádio Azteca e a final no dia 10 de julho no MetLife Stadium.

A escolha do local, casa do New York Jets e do New York Giants da NFL, foi uma surpresa, já que a maioria dos prognósticos apontavam o AT&T Stadium de Dallas (Texas).

Os responsáveis pela candidatura de Nova York/Nova Jersey ressaltaram a experiência e infraestrutura da região para sediar grandes eventos internacionais, bem como suas redes de transporte e um melhor fuso horário para os torcedores europeus.

O MetLife Stadium, localizado do outro lado do rio Hudson, foi inaugurado em 2010, tem capacidade para cerca de 82 mil espectadores e sediou a final da Copa América Centenário de 2016, na qual o Chile derrotou a Argentina nos pênaltis.

Dallas teve que se contentar com uma das semifinais. A outra será disputada no Mercedes-Benz, em Atlanta (Geórgia).

O jogo pelo terceiro lugar acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), cidade que vive a febre do futebol desde a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami no ano passado.