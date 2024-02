Comunicado do Business Wire :Saudi Sports for All Federation

A Federação Saudita de Esportes para Todos (SFA) anunciou que o local de largada e chegada para a terceira Maratona de Riad, que acontecerá em 10 de fevereiro, com o apoio do Ministério do Esporte, será a recém-construída Arena do Reino. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240204230678/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saudi Sports for All Federation announces new Kingdom Arena location for third Riyadh Marathon (Photo: AETOSWire)

A Maratona de Riad se tornou um dos eventos esportivos mais aguardados do país, tornando a Arena do Reino o local perfeito para começar e terminar esta emocionante corrida de rua. Em 2023, a maratona atraiu 15.000 corredores de 128 nacionalidades, com a porcentagem de cidadãos sauditas chegando a 61,6%. Medidas também foram adotadas em 2023 para certificar a maratona como uma Corrida de Rua com o rótulo da World Athletics. O ponto de partida e de chegada será a Imam Saud bin Faisal Road, em frente à Arena do Reino, para o percurso completo da maratona (42,2 km), a meia maratona (21,1 km), uma corrida de 10 km para maiores de 17 anos e uma corrida de 4 km para iniciantes, famílias e crianças. Uma área de "Vila da Maratona" também será montada na Praça da Arena do Reino durante dois dias - 9 e 10 de fevereiro - para oferecer estandes de alimentos e bebidas, opções de entretenimento e um amplo conjunto de atividades de condicionamento físico e bem-estar. Uma rota de 21,1 km foi marcada pelas ruas de Riad, pronta para os participantes da meia maratona e da maratona, passando pelos principais pontos de referência da cidade, como Diriyah e Wadi Hanifa - os participantes da corrida de 42,2 km darão duas voltas em torno dessa área. Em seguida, o percurso de 10 km será no norte da cidade, passando pelo Wonder Garden e Boulevard World, com a corrida de 4 km preenchendo a lacuna entre esse e o percurso maior de 21,1 km. Shaima Saleh Al-Husseini, diretora administrativa da SFA, disse: "Estamos felizes em receber de volta a Maratona de Riad, e em incorporar o mais novo local esportivo da cidade, a Arena do Reino. Esperamos que o evento deste ano seja o maior e o melhor até agora, ajudando-nos a cumprir nossa missão de fazer com que mais pessoas do Reino se envolvam em atividades física." A Maratona de Riad tem como objetivo reunir um grande número de pessoas com interesse comum, fazendo novos amigos e criando memórias como parte de sua jornada física. A inscrição está disponível através do site da Maratona de Riad e do site e aplicativo da SFA. A Federação Saudita de Esportes para Todos (SFA) é uma organização proativa de esportes e bem-estar comunitário fundada para promover um estilo de vida saudável no Reino da Arábia Saudita. Mais informações em https://sportsforall.com.sa/

