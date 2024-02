Canadá prorroga proibição de compra de imóveis por estrangeiros

A proibição de compra de imóveis por estrangeiros no Canadá, em vigor desde janeiro de 2023, será prorrogada até 2027, com o objetivo de enfrentar a escassez de casas e apartamentos no país, anunciou o governo neste domingo.

"Ao prorrogar a proibição, garantiremos que os imóveis serão usados como lares para famílias canadenses e não se convertam em ativos financeiros especulativos", justificou a vice-primeira-ministra canadense, Chrystia Freeland.

As exceções à lei, que se aplica apenas a residências urbanas, e não às turísticas, seguem em vigor para os refugiados ou residentes permanentes, bem como para determinados grupos de estudantes internacionais e trabalhadores temporários.