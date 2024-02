Brest e Nice empatam em resultado ruim para ambos na perseguição ao PSG

Em um duelo muito tático, mas com poucas emoções, Brest (3º) e Nice empataram em 0 a 0 neste domingo (4), pela 20ª rodada do Campeonato Francês, em um resultado ruim para ambas as equipes na perseguição ao líder Paris Saint-Germain.

O PSG, que na sexta-feira venceu o Strasbourg por 2 a 1, tem agora oito pontos de vantagem sobre o Nice e 11 sobre o Brest.

Mais cedo, o Monaco (5º) voltou a mostrar que não vive seu melhor momento na temporada e não passou de um empate em 1 a 1 com o Le Havre (11º), perdendo a oportunidade de subir para a terceira posição na tabela e ficando fora do G4.