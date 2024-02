Autoridades dos EUA prometem manter ataques após ações dos Houthis no Mar Vermelho

Autoridades dos Estados Unidos intensificaram os alertas contra os rebeldes Houthi no Iêmen caso os ataques do grupo sobre embarcações no Mar Vermelho continuem. "Eles continuarão a sofrer as consequências se não acabarem com os seus ataques ilegais a navios internacionais e navios de guerra", disse o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Os ataques dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen continuaram neste domingo, enquanto o governo de Joe Biden prossegue com os seus esforços para defender as rotas marítimas no Mar Vermelho e reter a influência crescente de um dos aliados mais ativos do Irã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mensagem de Austin foi repetida pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron. "Os ataques Houthis devem parar", acrescentou Cameron.