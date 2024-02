Ataques dos EUA continuam no Iêmen e evitam atingir forças do Irã

Os ataques dos Estados Unidos contra os rebeldes Houthi no Iêmen continuaram na manhã deste domingo, 4, enquanto o governo de Joe Biden prossegue com os seus esforços para defender as rotas marítimas no Mar Vermelho e reter a influência crescente de um dos aliados mais ativos do Irã.

No entanto, num sinal de que Washington e Teerã estão tentando evitar um confronto direto, os ataques norte-americanos não mataram até agora nenhuma força iraniana num conjunto de ataques contra a unidade da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e contra milícias apoiadas pelo país persa na Síria e no Iraque.

Esses ataques começaram na sexta-feira, 2, e devem continuar nos próximos dias, após um ataque de drone na Jordânia, em 28 de janeiro, que matou três soldados dos EUA e feriu mais de 40.