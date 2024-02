Aliança pró-Irã exige saída das tropas estrangeiras do Iraque

As Unidades de Mobilização Popular (UMP), uma aliança de ex-paramilitares próximos do Irã, exigiram neste domingo a saída das tropas da coalizão internacional antijihadista estacionada no Iraque, durante o funeral de seus combatentes mortos em ataques americanos.

Os Estados Unidos realizaram ataques na Síria e no Iraque na sexta-feira contra forças de elite iranianas e vários grupos armados pró-Irã, em represália por um ataque de 28 de janeiro que matou três soldados americanos na Jordânia.

Os bombardeios no Iraque, em zonas fronteiriças com a Síria, mataram 16 combatentes das UMP, que reúne antigos paramilitares alistados nas forças iraquianas, disse o grupo.