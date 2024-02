Vitor Roque marca, é expulso e Barcelona vence Alavés no Espanhol

Com gols de Robert Lewandowki, Ilkay Gundogan e Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e foi expulso, o Barcelona emendou uma segunda vitória consecutiva ao bater o Alavés (12º) por 3 a 1 neste sábado (3), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela.

Atual campeão, o Barça (50 pontos) supera o Atlético de Madrid (4º, 47 pontos), que no domingo faz o clássico da capital espanhola com o Real Madrid (1º, 57 pontos).

Último membro do Top 4, o Girona (2º, 55 pontos), recebe a Real Sociedad (6ª) neste sábado.