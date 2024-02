Últimos bloqueios de estradas feitos pelos agricultores na França são retirados

As forças de segurança da França removeram, neste sábado (3), os dois últimos bloqueios de estradas feitos pelos agricultores do país, após a suspensão da maioria dos obstáculos em decorrência da promessa de ajuda e de novas medidas do governo.

A evacuação desses bloqueios, em uma praça de pedágio entre as cidades de Lyon e Chambéry, próximo a um centro de compras de um grande distribuidor no departamento de Loire-Atlantique, ocorreu sem incidentes, informaram à AFP as prefeituras dessas áreas e o sindicato.

Os manifestantes presentes no pedágio queriam "sair dignamente e cantando", declarou a agricultora Isabelle Douillon.