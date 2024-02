Tribunal paquistanês declara ilegal terceiro casamento do ex-premiê Imran Khan

Depois de impor-lhe esta semana penas de 10 e 14 anos de prisão, a Justiça paquistanesa declarou ilegal, neste sábado (3), o casamento do ex-primeiro-ministro Imran Khan com sua terceira esposa, no marco da lei islâmica, e impôs a ambos uma pena de sete anos de prisão.

"Este caso vergonhoso é ilógico. Tudo isso está acontecendo por motivos políticos", disse seu advogado Gohar Ali Khan, acrescentando que a condenação e as penas de prisão serão contestadas em tribunal.

Os dois se casaram em 2018, meses antes de Khan ser eleito primeiro-ministro.