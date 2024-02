Taylor chegará a tempo para o Super Bowl, garante embaixada do Japão aos Swifties

A megaestrela Taylor Swift, a torcedora mais famosa do Kansas City Chiefs, conseguirá assistir ao seu namorado Travis Kelce no Super Bowl, mesmo com um show marcado na noite anterior em Tóquio, afirmou a embaixada do Japão nos Estados Unidos na última sexta-feira (2).

Os fãs da diva pop estão há dias tentando adivinhar como Swift faria para conciliar o próximo final de semana: ela tem uma apresentação em Tóquio, com sua consagrada turnê "Eras Tour", horas antes do jogo do Chiefs - time em que Kelce atua como ala fechada - contra os 49ers de San Francisco, em Las Vegas.

No entanto, a embaixada japonesa em Washington tomou medidas para tranquilizar o público.