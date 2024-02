Richarlison faz 2, mas Tottenham cede empate com Everton no Campeonato Inglês

Apesar dos dois gols de Richarlison, o Tottenham deixou a vitória escapar nos acréscimos e ficou no empate em 2 a 2 com o Everton neste sábado (3), podendo perder a quarta posição na tabela do Campeonato Inglês.

O atacante brasileiro colocou os 'Spurs' na frente em duas ocasiões no primeiro tempo (4' e 41'), mas os 'Toffees' igualaram com os gols de Jack Harrison (30') e Jarrad Branthwaite (90'+4).

Depois de ir às redes duas vezes neste sábado, Richarlison chega a 10 gols no campeonato (nove nos últimos oito jogos), quatro atrás dos artilheiros da temporada (Haaland, Salah e Solanke).