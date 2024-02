Rennes e Lens vencem e se aproximam das copas europeias na França

O Montpellier diminuiu e inclusive chegou a marcar o gol que seria o do empate, mas o lance foi anulado por impedimento e os três pontos ficaram com o time bretão.

Rennes e Lens, duas equipes que têm como objetivo se classificar para as copas europeias da próxima temporada, venceram seus jogos neste sábado (3) contra Montpellier (2 a 1) e Nantes (1 a 0), respectivamente, e se aproximaram da zona de classificação para as competições internacional na tabela do Campeonato Francês.

Com apenas 19 pontos após esta nova derrota, a equipe do sul da França (12º) fica ao alcance do Lyon (16º), que ocupa a posição que leva à repescagem contra o rebaixamento e no domingo enfrenta o Olympique de Marselha.

Para o Rennes, esta quarta vitória consecutiva deixa o time a quatro pontos da quinta posição, ocupada pelo Lille com os mesmos 32 pontos do Lens (6º), que neste sábado venceu o Nantes (13º, 19 pontos) por 1 a 0.

Com o gol do português David Pereira Da Costa, os jogadores do técnico Franck Haise deram um salto à parte nobre da tabela.

O Nantes, por outro lado, ainda pode ser ultrapassado neste fim de semana por Toulouse, Metz e Lyon.

Na sexta-feira, o PSG abriu a 20ª rodada reforçando sua liderança ao derrotar o Strasbourg (10º) por 2 a 1. O time parisiense conta agora com uma vantagem de 9 pontos sobre o Nice (2º), que no domingo tem um jogo difícil contra o Brest (3º) fora de casa.