ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia cidade do sul de Gaza colapsada por refugiados palestinos

CHILE INCÊNDIOS: Anunciado toque de recolher em Valparaíso e Viña del Mar por 'incêndios sem precedentes' no Chile

EUA IRAQUE SÍRIA: EUA recebe enxurrada de críticas após atacar alvos pró-Irã no Iraque e na Síria

Israel bombardeia cidade do sul de Gaza colapsada por refugiados palestinos

O Exército israelense bombardeou intensamente, neste sábado (3), a cidade de Rafah, no extremo-sul da Faixa de Gaza, onde se aglomeram mais de um milhão de palestinos que fogem dos combates nesse território.

Por Mai YAGHI com Didier LAURAS em Jerusalém

(Israel conflito palestinos Gaza Hamas, Central, 830 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== EUA IRAQUE SÍRIA ===

DAMASCO:

EUA recebe enxurrada de críticas após atacar alvos pró-Irã no Iraque e na Síria

Os Estados Unidos receberam uma enxurrada de críticas no Oriente Médio neste sábado (3), após atacarem, na véspera, alvos pró-Irã no Iraque e na Síria, em represália pela morte de três de seus soldados na Jordânia.

(EUA Iraque conflito eleições Irã Síria defesa Jordânia, 760 palavras, já transmitida)

===- CHILE INCÊNDIOS ===

SANTIAGO:

Incêndios florestais deixam 19 mortos e grande destruição em região turística do Chile

Caminhando em meio à fumaça, milhares de pessoas voltaram para suas casas destruídas pelos "incêndios sem precedentes" que deixaram 19 mortos e mantêm Viña del Mar, Valparaíso e outras regiões do centro e sul do Chile em situação de emergência neste sábado (3).

(clima incêndio meioambiente meteorologia Chile, 400 palavras, já transmitida)

=== BRASIL MEIOAMBIENTE ====

SÃO PAULO, Brasil:

Brasil vive paradoxo de ser potência ambiental e petroleira sob governo Lula

Ao mesmo tempo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vangloria de liderar a luta ambiental com uma redução drástica do desmatamento na Amazônia, a extração de petróleo no Brasil, nono produtor mundial, não para de aumentar.

(Brasil petróleo energia meioambiente clima governo, Ângulo, 800 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden espera vitória expressiva na Carolina do Sul para avivar esperança nas eleições de 2024

Os eleitores do estado da Carolina do Sul pareciam dispostos a dar ao presidente americano, Joe Biden, uma grande vitória neste sábado (3), quando o começo das primárias democratas oficiais de 2024 é considerado uma prova de fogo do apoio dos eleitores negros em sua briga pela reeleição contra o ex-presidente republicano Donald Trump.

(EUA política eleições partidos primárias Biden, a ser transmitida)

QUEMADO, Estados Unidos:

'Exército de Deus' chega à fronteira dos EUA para protestar contra migração

Em caminhões, caminhonetes e trailers, centenas de pessoas começaram a chegar ao extremo-sul dos Estados Unidos para se manifestar, neste sábado (3), contra a "invasão" migratória que dizem afetar o país, assim como para "recuperar" a fronteira.

Por Moisés ÁVILA

(EUA migração política manifestações, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

OCUMICHO, México:

'Fuego Nuevo': a festa de Ano Novo e resistência de um povo indígena mexicano

A cerimônia do "Fuego Nuevo", que marca o início do calendário da cultura purépecha, é celebrada na noite de 1º de fevereiro, após uma marcha de quase 100 quilômetros, na qual a chama sagrada é transferida de uma cidade para outra em Michoacán.

(México tradição turismo crime-organizado, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

BELFAST, Reino Unido:

Michelle O'Neill leva republicanos, pela 1ª vez, à frente do governo da Irlanda do Norte

A republicana Michelle O'Neill foi designada, neste sábado (3), como chefe de governo da Irlanda do Norte, tornando-se a primeira partidária da unificação irlandesa a assumir as rédeas dessa região britânica marcada por décadas de um sangrento conflito.

Por Peter MURPHY com Pablo SAN ROMÁN em Londres

(GB IrlandaNorte UE Brexit política partidos governo exportações conflito, Central, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER:

Últimos bloqueios de estradas feitos pelos agricultores na França são retirados

As forças de segurança da França removeram, neste sábado (3), os dois últimos bloqueios de estradas feitos pelos agricultores do país, após a suspensão da maioria dos obstáculos em decorrência da promessa de ajuda e de novas medidas do governo.

(França energia governo impostos agricultura, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Taylor chegará a tempo para o Super Bowl, garante embaixada do Japão aos Swifties

A megaestrela Taylor Swift, a torcedora mais famosa do Kansas City Chiefs, conseguirá assistir ao seu namorado Travis Kelce no Super Bowl, mesmo com um show marcado na noite anterior em Tóquio, afirmou a embaixada do Japão nos Estados Unidos na última sexta-feira (2).

(EUA diplomacia NFL esporte Swift Superbowl, 380 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES, Estados Unidos:

Cinco pontos para prestar atenção no Grammy 2024

É o ano de Taylor Swift, mas tudo pode acontecer no imprevisível Grammy, esta edição celebrada no domingo (4), onde a estrela está preparada para bater recordes da premiação, dominada por mulheres nas principais categorias.

Por Maggy DONALDSON

(EUA entretenimento premio música gente Grammys, Quadro, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com