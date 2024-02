LaLiga investiga supostos insultos de Bellingham a Greenwood

A LaLiga está investigando os supostos insultos do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, a seu compatriota Mason Greenwood, do Getafe, durante o duelo entre as duas equipes na última quinta-feira, confirmou neste sábado (3) à AFP a organizadora do Campeonato Espanhol.

"O Getafe apresentou uma denúncia ao diretor da LaLiga na partida, como é feito nestas ocasiões. Foi solicitado um relatório pericial de leitura labial para investigar o caso e atuar com base no que ficar comprovado", declarou um porta-voz da LaLiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Greenwood, de 22 anos, foi emprestado nesta temporada pelo Manchester United ao Getafe, após o clube inglês tê-lo afastado em janeiro de 2022 por ter sido acusado de agressão sexual a uma jovem.