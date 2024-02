Japonês diz antes da morte que é um dos fugitivos mais procurados por terrorismo nos anos 70

Um homem que faleceu em um hospital do Japão esta semana disse às autoridades, antes de morrer, que era um dos fugitivos mais procurados do país e que havia despistado a Justiça durante quase 50 anos. Ele afirmou ser membro de um grupo radical que cometeu ataques com bombas na década de 1970, informou a polícia na sexta-feira.

As autoridades receberam informações e foram, na semana passada, a um hospital próximo a Tóquio para interrogar o homem, de 70 anos. Ele lhes disse que tinha câncer terminal e queria morrer usando seu verdadeiro nome, Satoshi Kirishima, em vez de seu codinome, e revelou detalhes desconhecidos sobre os ataques, indicou a polícia.

Na segunda-feira, quatro dias após o interrogatório, o homem faleceu sem que a polícia tivesse confirmado sua identidade. Os testes de DNA, que foram realizados nele e nos familiares, eram compatíveis, publicou na sexta-feira a agência de notícias Kyodo News.