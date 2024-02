Israel afirma que bombardeou milhares de alvos do Hezbollah desde outubro

Israel afirmou neste sábado que bombardeou mais de 50 posições do movimento xiita Hezbollah na Síria e mais de 3.400 no sul do Líbano desde o começo do conflito com o Hamas em Gaza, em 7 de outubro.

"Atacamos, por terra e ar, mais de 50 alvos do Hezbollah espalhados por toda a Síria", disse o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, em entrevista coletiva. As forças israelenses raramente admitem suas operações na Síria.

Hagari também informou que Israel atacou "mais de 3.400 alvos do Hezbollah em todo o sul do Líbano" e matou cerca de 200 "terroristas e comandantes" daquela organização. A AFP não conseguiu verificar de forma independente nenhuma dessas afirmações.