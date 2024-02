Irã surpreende e elimina Japão nas quartas da Copa da Ásia

Com um gol no finalzinho de Alireza Jahanbakhsh, o Irã surpreendeu ao vencer o Japão por 2 a 1 neste sábado (3) e se classificar para as semifinais da Copa da Ásia.

A seleção japonesa, uma das grandes favoritas ao título, saiu na frente no primeiro tempo com Hidemasa Morita (28'), mas os iranianos empataram no início da segunda etapa com Mohammad Mohebi (55') e conseguiram a virada nos acréscimos (90'+6).

Kou Itakura derrubou Hossein Kanaanizadegan dentro da área e Jahanbakhsh, atual jogador do Feyenoord da Holanda, fez o gol decisivo cobrando pênalti.