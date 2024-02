Incêndios florestais no Chile deixam pelo menos 19 mortos e destroem mais de mil casas

Intensos incêndios florestais nos arredores de uma área densamente povoada da região central do Chile deixaram pelo menos 19 mortos e destruíram cerca de 1.100 casas, disseram autoridades locais neste sábado.

A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, informou que há atualmente 92 incêndios florestais no centro e no sul do país, onde as temperaturas têm sido anormalmente altas esta semana.

O incêndio mais mortal ocorreu na região de Valparaíso, onde as autoridades instaram as pessoas a não saírem de suas casas para que carros de bombeiros, ambulâncias e outros veículos de emergência pudessem transitar com maior facilidade.