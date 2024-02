Incêndios florestais deixam 19 mortos e grande destruição em região turística do Chile

Caminhando em meio à fumaça, milhares de pessoas voltaram para suas casas destruídas pelos "incêndios sem precedentes" que deixaram 19 mortos e mantêm Viña del Mar, Valparaíso e outras regiões do centro e sul do Chile em situação de emergência neste sábado (3).

Até o meio-dia de sábado, 92 incêndios haviam sido registrados. Desse total, 40 foram controlados, enquanto as brigadas lutam contra 29 focos. O fogo consumiu cerca de 43.000 hectares no país.

Apoiados por helicópteros e aviões, bombeiros e voluntários combatem as chamas nas colinas de vários pontos do país, sujeitas a altas temperaturas em pleno verão austral.

As áreas mais afetadas ficam perto das praias do Pacífico, 80 e 120 km a noroeste de Santiago, onde operam empresas vinícolas, agrícolas e madeireiras.

Em consequência da emergência, o presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou na sexta-feira o estado de emergência por catástrofe, para ter "todos os recursos necessários" para apagar as chamas.

A prefeita de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ficou surpresa com a magnitude dos incêndios.

"Estamos diante de uma catástrofe sem precedentes, uma situação dessa envergadura nunca tinha acontecido na região de Valparaíso. São mais de cinco focos simultâneos, e o setor mais afetado é, novamente, Viña del Mar", observou.

As rotas para essas praias do Pacífico foram fechadas na sexta-feira depois do meio-dia, e vários focos de incêndio se expandiram muito rapidamente. As chamam queimam zonas povoadas, onde colapsaram as rotas alternativas de milhares de pessoas que tentavam deixar a área.

Segundo relatório da Corporação Nacional Florestal (CONAF), o maior incêndio florestal é na Reserva Lago Peñuelas, próxima à principal rodovia para a região, que queimou mais de 7.000 hectares.

O segundo incêndio mais importante ocorre em La Aguada, comuna de La Estrella, região de O'Higgins, no centro do país, que destruiu 4.084 hectares.

Uma onda de calor com temperaturas máximas assola atualmente o Cone Sul-Americano, onde o fenômeno climático natural El Niño é agravado pelo aquecimento global provocado pela atividade humana, segundo especialistas.

Os alertas emitidos pelo persistente calor sufocante estão em vigor a partir desta semana e, na próxima, em áreas da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, além do Chile.

