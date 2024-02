Hamilton diz que pilotar pela Ferrari é 'sonho de infância'

O anúncio surpreendeu porque o piloto de 39 anos havia assinado em agosto do ano passado um novo contrato com a equipe alemã, mas decidiu ativar uma cláusula que permitia sua saída ao final da temporada 2024.

Em suas primeiras declarações após o anúncio de quinta-feira, Hamilton admitiu que "foram dias loucos, cheios de uma série de emoções".

"Eu me sinto incrivelmente sortudo, depois de conseguir com a Mercedes coisas que só poderia ter sonhado quando criança, agora tenho a oportunidade de realizar outro sonho de infância. Pilotar a Ferrari vermelha", explicou Hamilton em sua mensagem.

O britânico considera que, depois de correr pela Mercedes desde 2013 e ganhar tudo, é hora de "começar outro capítulo", mas ressaltou que está focado na equipe alemã para 2024.

"Não estou pensando em 2025 no momento. Meu foco está na próxima temporada e em voltar à pista com a Mercedes. Estou mais motivado do que nunca, mais em forma e mais focado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez (...) e encerrar minha parceria com a equipe em alta", acrescentou.

A temporada 2024 da Fórmula 1 começa em 2 de março no Bahrein, depois de três dias de pré-temporada no mesmo país, de 21 a 23 de fevereiro.

