Governo do Iraque reporta 16 mortos, entre eles civis, nos ataques dos EUA

Os bombardeios dos EUA no oeste do Iraque contra grupos armados pró-Irã deixaram pelo menos "16 mortos, incluindo civis", afirmou neste sábado (3) o porta-voz do governo iraquiano, Bassem al Awadi.

Com esses ataques, "a segurança do Iraque e da região está no limite", disse ele, em um comunicado, no qual negou as "falsas alegações" sobre uma "coordenação prévia" com Washington para os bombardeios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um primeiro balanço, duas fontes de segurança disseram à AFP que houve 18 mortos, incluindo 15 membros de grupos armados e três civis.