EUA atacam mísseis de rebeldes huthis no Iêmen

Forças dos Estados Unidos atacaram neste sábado seis mísseis de rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, no Iêmen, anunciou o Exército.

"As forças americanas identificaram os projéteis nas áreas do Iêmen controladas pelos huthis e determinaram que os mesmos representavam uma ameaça iminente aos navios da Marinha americana e mercantes", informou o Comando Central no Oriente Médio (Centcom) em redes sociais.

Os mísseis destruídos estavam "preparados para serem lançados contra navios no Mar Vermelho", acrescentou.