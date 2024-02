Erdogan promove ex-funcionário do Fed de NY à presidência do BC turco

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, promoveu hoje um dos vice-presidentes do banco central do país, Fatih Karahan, à liderança da autoridade monetária. O economista ocupará o cargo no lugar de Hafize Gaye Erkan, que pediu demissão ontem após ter sido alvo do que classificou de "assassinato de reputação" na mídia local.

Nascido em 1982, Karahan fez carreira nos EUA, onde foi funcionário do Federal Reserve (Fed) de Nova York e da Amazon. Em julho do ano passado, foi indicado ao BC turco, como parte da guinada de Erdogan em direção a uma política econômica mais ortodoxa. Desde então, sob a presidência de Erkan, a instituição aumentou juros de 8,5% até o pico de 45%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos meses, a imprensa turca veiculou especulações de que o pai de Erkan tinha funções informais dentro do BC e exercia influência desproporcional nas decisões dela. Erkan negou as acusações, mas ontem renunciou ao posto. "Para evitar que a minha família e o meu filho inocente, que não tem nem um ano e meio de idade, sejam ainda mais afetados por este processo, solicitei ao nosso presidente a renúncia", escreveu em publicação no X (antigo Twitter).