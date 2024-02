Coalizão liderada por EUA e Reino Unido conduz nova rodada de ataques contra Houthis no Iêmen

Uma coalizão internacional liderada por Estados Unidos e Reino Unido confirmou, há pouco, que conduziu hoje uma nova rodada de ataques contra os Houthis. Em comunicado conjunto, os países informaram que a ofensiva atingiu 36 alvos do grupo rebelde em 13 locais no Iêmen, em retaliação pelas repetidas investidas dos militantes contra navios comerciais no Mar Vermelho.

A aliança explica que as operações visam prejudicar a capacidade dos Houthis de ameaçar o comércio global e a integridade de marinheiros na região.

"O ataque de hoje teve como alvo específico locais associados a instalações de armazenamento de armas profundamente enterradas dos Houthis, aos sistemas e lançadores de mísseis, aos sistemas de defesa aérea e aos radares", justifica.