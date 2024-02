Cinco pontos para prestar atenção no Grammy 2024

Mitchell não é a única estrela veterana que busca um prêmio: duas coletâneas de Bob Dylan e de Lou Reed competem pelo Melhor Álbum Histórico.

Em vez dos artistas, os vencedores dessa categoria serão os produtores e engenheiros do álbum, embora o nome dos cantores possa impulsionar as chances de ganhar.

O mesmo acontece com um videoclipe de "I'm Only Sleeping", dos Beatles, que não concorrem ao prêmio, mas sim o diretor e os produtores da obra.

As mulheres têm mais representação do que nunca nesta edição do Grammy: SZA recebeu nove indicações seguida por Swift, Olivia Rodrigo e boygenuis.

Mas é "Barbie" que tem as maiores chances de gramofones, com 11 indicações.

A eclética e implacável trilha sonora deste sucesso de bilheteria bilionário fez artistas como Billie Eilish, Dua Lipa, Ice Spice e o candidato ao Oscar Ryan Gosling serem indicados.

Eilish ganhou um Globo de Ouro no mês passado com a emocionante balada "What Was I Made For?", que lhe rendeu indicações ao Grammy de Melhor Música e Melhor Gravação, assim como poderá ganhar uma estatueta do Oscar no próximo mês.

É raro que uma música receba a Canção do Ano no Grammy e a Melhor Canção Original no Oscar. Entre aqueles que conseguiram estão Barbra Streisand, com "The Way We Were", e Celine Dion, com "My Heart Will Go On".

Bernie Sanders - sim, o político americano - tem uma segunda chance de ganhar um Grammy na categoria de Melhor Álbum Falado.

A leitura de "It's Ok to Be Angry About Capitalism", por parte do senador independente, concorre com trabalhos de Michelle Obama, Meryl Streep, William Shatner e Rick Rubin em uma das categorias mais extravagantes da noite.

Se a ex-primeira-dama Obama vencer, será sua segunda vitória na categoria de Álbum Falado. Seu marido, o ex-presidente americano Barack Obama, coleciona três.

O apresentador da premiação pelo quarto ano seguido , Trevor Noah, também concorre ao Grammy de Melhor Álbum Falado.

