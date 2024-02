Catar e Irã vão se enfrentar nas semifinais da Copa da Ásia

O goleiro catari Meshaal Barsham foi o herói no último duelo de quartas de final, depois de defender três pênaltis no Al-Bayt Stadium, ao norte de Doha.

Com um gol no finalzinho de Alireza Jahanbakhsh, o Irã chegou à vitória sobre o Japão, um dos grandes favoritos ao título, que saiu na frente no primeiro tempo com Hidemasa Morita (28')

Mas os iranianos empataram no início da segunda etapa com Mohammad Mohebi (55') e conseguiram a virada nos acréscimos (90'+6).

Kou Itakura derrubou Hossein Kanaanizadegan dentro da área e Jahanbakhsh, atual jogador do Feyenoord da Holanda, fez o gol decisivo cobrando pênalti.

O Irã conseguiu o último de seus três títulos continentais em 1976. Já o Catar levantou o troféu apenas uma vez, na última edição, em 2019.

Para o Japão, maior vencedor da Copa da Ásia (quatro títulos), a eliminação é mais uma decepção, depois de entrar no torneio como atual vice-campeonato.

A outra semifinal da Copa da Ásia será disputada entre Coreia do Sul e Jordânia.