Bombardeio sobre padaria em zona ucraniana ocupada pela Rússia deixa 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram, e outras 40 podem estar sob os escombros de uma padaria bombardeada pelas forças ucranianas em uma região ocupada pela Rússia no leste do país, informaram as autoridades locais em um novo balanço.

"Corpos de vítimas foram recuperados", acrescentou o ministério no Telegram, acrescentando que as operações de resgate continuam e que seis pessoas foram retiradas vivas do local.

O saldo anterior era de dois mortos.