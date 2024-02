Bombardeio sobre padaria em zona ucraniana ocupada pela Rússia deixa 2 mortos

Pelo menos duas pessoas morreram, e cerca de 40 podem estar sob os escombros de uma padaria bombardeada pelas forças ucranianas em uma região ocupada pela Rússia no leste do país, informaram as autoridades locais.

"Duas pessoas morreram, e seis foram hospitalizadas, devido aos ferimentos causados pelo bombardeio na cidade de Lysychansk", afirmaram as autoridades, citadas pelas agências estatais russas de notícias TASS e Ria Novosti.

"Até 40 pessoas podem estar sob os escombros", declarou um policial às agências.