Biden espera ganhar fôlego com vitória expressiva na Carolina do Sul

Os eleitores do estado da Carolina do Sul pareciam dispostos a dar ao presidente americano, Joe Biden, uma vitória neste sábado (3), apesar dos sinais de participação fraca nessa que é considerada uma prova de fogo do apoio dos eleitores negros em sua briga pela reeleição contra o ex-presidente republicano Donald Trump.

O estado do sul lançou Biden no caminho para a Casa Branca em 2020, e agora, quatro anos depois, o presidente procura um pouco da mesma magia para aproveitar o impulso recente e enfrentar uma provável revanche com Trump.

Os eleitores demoraram a chegar a vários colégios eleitorais visitados pela AFP na cidade histórica de Charleston, uma vez que muitos pareciam dar como garantida a vitória de Biden na Carolina do Sul.