Ancelotti diz que críticas do Barcelona à arbitragem 'não são profissionais'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se recusou a responder neste sábado (3) sobre as denúncias do Barcelona contra a arbitragem no Campeonato Espanhol, afirmando que este debate "não é profissional".

O presidente do Barça, Joan Laporta, e o técnico Xavi Hernández criticaram os árbitros na sexta-feira por supostamente favorecerem o time merengue.

Xavi afirmou que a liga estava "completamente adulterada" pela influência do Real Madrid sobre a arbitragem, enquanto Laporta acusou o clube da capital de pressionar os árbitros. "É uma vergonha", afirmou o dirigente em uma entrevista à emissora Rac1.