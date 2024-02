Ucrânia afirma ter afundado navio russo armado com mísseis no Mar Negro

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira, dia 1º, que usou drones marítimos para afundar um navio de guerra russo no Mar Negro. O ataque, realizado na noite de quarta-feira, 31, destruiu uma corveta de mísseis classe "Tarantul" da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com a agência de inteligência militar (GUR) da Ucrânia.

A GUR publicou um vídeo que afirmava mostrar drones navais atacando a corveta armada com mísseis russos Ivanovets na noite de quarta-feira. As imagens divulgadas mostram vários drones navais colidindo com um navio e explodindo. Segundo o GUR, o navio, avaliado entre US$ 60 milhões a US$ 70 milhões, estava em patrulha no lago Donuzlav, no oeste da Crimeia, quando uma unidade especial do GUR o atingiu.

A empresa de segurança privada Ambrey disse que a Ucrânia usou até seis drones marítimos, cada um carregando normalmente 300 quilogramas de explosivos, no ataque. As imagens do GUR mostraram que o navio estava afundando. Autoridades russas não comentaram imediatamente sobre o assunto.