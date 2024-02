Son faz golaço na prorrogação contra Austrália e Coreia do Sul vai às semis da Copa da Ásia

A Coreia do Sul se classificou para as semifinais da Copa da Ásia nesta sexta-feira (2), em Doha, no Catar, ao derrotar a Austrália por 2 a 1, com um gol de falta na prorrogação de sua estrela, Son Heung-min (104'), e disputará uma vaga na final contra a Jordânia.

Esta última seleção disputará as semifinais pela primeira vez em sua história após eliminar o Tajiquistão com uma vitória por 1 a 0 com um gol contra do zagueiro Vahdat Hanonov.

Comandados pelo técnico marroquino Hussein Ammouta, os jordanianos, que haviam sido eliminados duas vezes nas quartas de final, em 2004 e 2011, disputarão a vaga na grande final contra os sul-coreanos.