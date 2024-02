Retórica anti-imigrante recrudesce nos Estados Unidos

Por enquanto, conta com o apoio de boa parte do partido. Os mais leais trabalham para dificultar o caminho de Biden para a reeleição.

O magnata promete "a maior deportação interna da história dos Estados Unidos", se voltar à Casa Branca, porque os migrantes "envenenam o sangue do país". Esses comentários valeram a Trump comparações com Hitler.

Trump também pode contar com outro aliado, o governador do Texas, Greg Abbott, que colocou arame farpado na fronteira, transportou migrantes de ônibus para cidades governadas pelos democratas e, segundo o governo Biden, impediu o acesso de agentes federais a alguns setores.

Imagens de migrantes atravessando a fronteira, ou abandonados à própria sorte, dormindo nas ruas de cidades lotadas, inundam as redes sociais.

Em um país muito polarizado desde o ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 por simpatizantes de Trump, a situação é explosiva.

"A generalização do ódio contra os migrantes está motivando alguns dos elementos mais perigosos da nossa sociedade, os supremacistas brancos, os neonazistas e os extremistas antigoverno, e não ajuda que o governador do Texas (...) enfrente o governo federal de maneiras que lembram a Guerra Civil", declarou Heidi Beirich, cofundadora do Projeto Global Contra o Ódio e o Extremismo, em entrevista coletiva por telefone.

Para Devin Burghart, presidente do Instituto de Pesquisa e Educação em Direitos Humanos, "o confronto entre o Texas e o governo federal se tornou um ímã para a vigilância das ruas da extrema direita".

Ele não vê com bons olhos a caravana "Recuperar nossa fronteira", que planeja, para este sábado, manifestações em cidades fronteiriças.

Os organizadores, que se autodenominam Nós o Povo, instam membros ativos e reformados das forças de segurança, veteranos (de guerra), funcionários públicos, empresários, fazendeiros, caminhoneiros, motociclistas, imprensa e "cumpridores da lei" a se juntarem a eles para protestar "pacificamente".

Uma iniciativa que levou a Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos (LULAC, na sigla em inglês) a emitir um alerta nacional. Trata-se do segundo em seus quase 100 anos de vida.

"A retórica política falsa e incitante do governador Greg Abbott está motivando as pessoas a cometerem possíveis atos de violência e assassinatos em massa", disse o presidente da LULAC, Domingo García, em um comunicado, no qual pediu "que se esteja alerta ante os extremistas armados de fora do Estado com um agenda do ódio".

