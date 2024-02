Reformas ultraliberais de Milei dão primeiro passo no Congresso argentino

Um pacote de reformas proposto pelo presidente argentino, Javier Milei, deu nesta sexta-feira (2) um primeiro passo ao ser aprovado pelos deputados, que continuarão discutindo ponto por ponto a partir de terça-feira, após um longo debate acompanhado por protestos e incidentes em frente ao Congresso.

No encerramento do terceiro dia de sessões, a Câmara Baixa aprovou a chamada "Lei Ônibus" por 144 a 109, com os 38 votos da minoria governista de extrema direita e o apoio de forças aliadas e opositoras de centro-direita, com as quais negociou até reduzir o projeto original pela metade.