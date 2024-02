Real Madrid anuncia 'acordo de patrocínio histórico' com HP

"Como parte desta parceria, a HP se tornará a primeira marca nos 121 anos de história do clube a colocar o seu logotipo na manga da camisa do Real Madrid", afirmou o clube da capital espanhola em um comunicado.

Os jogadores do Real Madrid começarão a usar a marca do seu novo patrocinador no jogo de domingo de LaLiga contra o Atlético de Madrid.

O Real Madrid não especifica a duração nem as condições financeiras do acordo, mas, segundo o jornal esportivo madrilenho AS, a equipe merengue vai faturar cerca de 70 milhões de euros (R$ 375,4 milhões pela cotação atual) por ano com este patrocínio.

O acordo foi assinado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e Antonio Lucio, diretor global de Marketing e Assuntos Corporativos da HP.

Esta parceria "irá acelerar a transformação digital das diferentes áreas do clube e elevar a experiência dos torcedores do Real Madrid no Santiago Bernabéu, incluindo ativações na primeira pessoa, jogos, programação, gestão de negócios e muito mais", concluiu o Real Madrid.

